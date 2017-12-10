Виталий Леденев: «Савицкий созрел для перехода. Думаю, это будет первый трансфер, который совершится в ближайшее время»

Белорусский агент Виталий Леденев поделился мнением о возможных трансферах в межсезонье.

- Мирко Иванич и Неманья Милунович могут перейти в «Црвену Звезду»?

– Каждый сербский игрок мечтает играть в «Црвене» или «Партизане». Игроки это квалифицированные. Не знаю было это официальное обращение в клуб, или они просто значатся в каком-то шорт-листе. Думаю, все возможно», – сказал Леденев.

- Три футболиста, которые за этот сезон показали, что им пора менять клубную прописку и чемпионат.

– Думаю, Паша Савицкий созрел. Это первый трансфер, который совершится в ближайшее время. Каждый игрок из БАТЭ достоин переезда. В других командах будут переходы – из «Динамо», из «Шахтера».

- Денис Лаптев, Антон Сарока и Михаил Гордейчук. Эта троица наиграла на то, чтобы уйти из чемпионата Беларуси?

– Мише, мне кажется, надо переходить на новую ступеньку. При этом нужно понимать и философию клуба.

Сарока? Ему было бы неплохо провести еще один сезон в минском «Динамо».

Лаптев? Если Солигорск хочет бороться за золотые медали, то нужно сохранять, – сказал Леденев в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

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