Олег Дулуб: «В чемпионате Украины ситуация, случившаяся с Веремко, была бы невозможна»

Белорусский специалист Олег Дулуб в программе «Спорт-кадр» препарировал ситуацию вокруг «дела Веремко» и посчитал, что такая ситуация была бы невозможна в чемпионате Украине.

«В Украине такая ситуация была бы невозможна. Если бы игрок был дисквалифицирован, информация об этом появилась бы на официальном сайте федерации. Если бы штраф был не оплачен, клуб немедля был бы об этом проинформирован. Поэтому здесь ошибка БФФ. И за такое, если футболист включался в заявку, не оплатив штраф, три очка должны сниматься», – считает Дулуб.

В минском «Динамо» говорят, что точка в «деле Веремко» не поставлена. Что Юрий Чиж может сделать?