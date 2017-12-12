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Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» в серии пенальти
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В Кубке Италии начались игры 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» (0:0, по пенальти – 5:4), «Рома» встретится с «Торино», «Ювентус» – с «Дженоа».
Кубок Италии
1/8 финала
- Дата проведения
-
12 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Интер –
Паделли, Шкриньяр, Нагатомо, Раноккия, Жоау Канселу, Гальярдини, Весино, Далберт (Икарди, 80), Пинамонти (Брозович, 46), Эдер, Карамо (Перишич, 68).
Порденоне –
Перилли, Формикони, Бассоли, Нундзелла (Пароди, 117), Stefani, Бурраи, Angel (De Agostini, 80), Лулли, Magnaghi, Берреттони (Чурриа, 97), Мизурака.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
4:3,
4:4,
5:4.
- Предупреждение:
-
Перилли
(94).
Календарь Кубка Италии
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В Кубке Италии начались игры 1/8 финала.
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