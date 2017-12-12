Шапиро – игрокам «молодежки»: «По игре, которую вы продемонстрируете, будут судить о нашей стране, о силе духа, о характере белорусов»

Председатель ФХБ Семен Шапиро обратился к игрокам молодежной сборной Беларуси, которые отправятся в Баффало на молодежный чемпионат мира в элитном дивизионе.

«Дорогие друзья! В скором времени вы отправитесь защищать честь нашей Родины. А что такое Родина? В первую очередь — это папа и мама, брат, сестра, это друзья и соседи, это наш десятимиллионный народ, это наша земля, которая пропитана кровью отцов и дедов.

Белорусы всегда славились силой своего характера. В истории нашей страны было немало войн. К счастью, сегодня мы живем в мирное время. Однако совсем скоро вас ждет хоккейная битва, которую вы должны пройти достойно. Вы будете представлять Беларусь всему миру. По игре, которую вы продемонстрируете, будут судить о нашей стране, о силе духа, о характере белорусов. Мы все будем вас поддерживать.

Я искренне хочу пожелать вам хорошей спортивной карьеры. Думаю, что пройдут годы, и из вас вырастут настоящие хоккейные звезды. Пусть турнир пройдет без травм. Здоровья и удачи вам. Сегодня вы представляете Беларусь в элите мирового молодежного хоккея. Это высочайшая ответственность и честь. За вами будущее. Побед, вам мужики! — сказал Шапиро.