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Пышник покинул минское «Торпедо»

15.12.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Пышником. 

Напомним, специалист работал в клубе с июня 2016 года.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло третье место в первой лиге и не смогло выйти в элитный дивизион. 

 
 
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Минское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Пышником.

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