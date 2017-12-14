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Пышник покинул минское «Торпедо»
15.12.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Пышником.
Напомним, специалист работал в клубе с июня 2016 года.
В минувшем сезоне «Торпедо» заняло третье место в первой лиге и не смогло выйти в элитный дивизион.
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Минское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Пышником.
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