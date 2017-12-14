Пышник покинул минское «Торпедо»

Минское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Пышником.

Напомним, специалист работал в клубе с июня 2016 года.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло третье место в первой лиге и не смогло выйти в элитный дивизион.