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Кубок IBU. Спринт. Юниоры. Белорус Лазовский победил
16.12.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок IBU
Риднау (Италия)
Спринт
Юниоры
1. Дмитрий Лазовский 27:07.7 (0+0)
2. Саид Каримулла Халили +5.6 (1+0)
3. Тим Гротиан +18.7 (1+1)
...
23. Илья Авсеенко +1:45.6 (0+0)
36. Александр Мацкевич +2:17.8 (2+0)
59. Кирилл Тюрин +3:30.4 (0+4)
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Кубок IBU Риднау (Италия) Спринт Юниоры 1.
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