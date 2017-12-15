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Кубок IBU. Спринт. Юниоры. Белорус Лазовский победил

16.12.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок IBU

Риднау (Италия)

Спринт

Юниоры

1. Дмитрий Лазовский  27:07.7 (0+0)

2. Саид Каримулла Халили  +5.6  (1+0)

3. Тим Гротиан +18.7 (1+1) 

...

23. Илья Авсеенко +1:45.6 (0+0) 

36. Александр Мацкевич  +2:17.8 (2+0)

59. Кирилл Тюрин +3:30.4 (0+4) 

 
 
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Кубок IBU Риднау (Италия) Спринт Юниоры 1.

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