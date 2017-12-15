Фомочкин – молодежной сборной Беларуси: «Здорово, что эта славная традиция чтить память наших дедов и отцов длится до сих пор. Вы – бойцы, воины»

Руководитель РЦОП по ЗВС «Раубичи» Андрей Фомочкин поговорил с молодежной сборной Беларуси после посещения музея Великой Отечественной Войны

– Я хочу поздравить вас с тем, что вы как посланники нашей республики едете защищать честь страны. Здорово, что эта славная традиция чтить память наших дедов и отцов длится до сих пор. Вы – бойцы, воины. На поле битвы, которым для вас является ледовая площадка, помните, что за вас все мы, вся страна. Мы очень болеем переживаем за вас! Каждая игра – это настоящий бой. Помните, что даже, если соперник сильнее, он всегда будет уважать того, кто борется до конца. Хочу вам пожелать успехов! Пусть удача будет рядом с вами. Успехов! – заявил Фомочкин.