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Фомочкин – молодежной сборной Беларуси: «Здорово, что эта славная традиция чтить память наших дедов и отцов длится до сих пор. Вы – бойцы, воины»

16.12.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель РЦОП по ЗВС «Раубичи» Андрей Фомочкин поговорил с молодежной сборной Беларуси после посещения музея Великой Отечественной Войны

– Я хочу поздравить вас с тем, что вы как посланники нашей республики едете защищать честь страны. Здорово, что эта славная традиция чтить память наших дедов и отцов длится до сих пор. Вы – бойцы, воины. На поле битвы, которым для вас является ледовая площадка, помните, что за вас все мы, вся страна. Мы очень болеем переживаем за вас! Каждая игра – это настоящий бой. Помните, что даже, если соперник сильнее, он всегда будет уважать того, кто борется до конца. Хочу вам пожелать успехов! Пусть удача будет рядом с вами. Успехов! – заявил Фомочкин.

 
 
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Руководитель РЦОП по ЗВС «Раубичи» Андрей Фомочкин поговорил с молодежной сборной Беларуси после посещения музея Великой Отечественной Войны – Я хочу поздравить...

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