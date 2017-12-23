Сергей Канашиц: «Мне в чемпионате не хватило Глеба. Уверен, что лет через 10 его разбуди утром после караоке, то он выйдет и отвозит всех»

Спортивный журналист Сергей Канашиц считает, что чемпионат Беларуси был бы более интересен, если бы в этом году в нем сыграл полузащитник Александр Глеб.

«Мне в чемпионате Беларуси не хватило Глеба. Чемпионат был очень усредненный. Вот показатель: Михаил Гордейчук. Да, он хороший нападающий. Безусловно. Хотя лично у меня в некоторых матчах возникало такое чувство, что он забыл выйти на поле. Вроде он стоит, а потом на поле его нету. Искала, искал и не нашел. При этом он провел несколько ярких матчей, забил много классных голов. Но когда такой игрок получает звание лучший игрок страны, лучший футболист чемпионата, лучший бомбардир… Ничего не забыл? Это говорит о том, что в чемпионате мало ярких личностей. Таких как Александр Глеб, например. Уверен, что если бы БАТЭ или какой-то другой клуб пригласил футболиста, и Саша бы сыграл заключительную часть чемпионата, то уровень болельщицкого интереса возрос бы многократно. Это точно.

Мы ведь не говорим, в каких Александр физических кондициях. Я уверен, что лет через 10 Сашу разбуди утром после караоке, то он выйдет на 15-20 минут и отвозит абсолютно всех в нашем чемпионате. Да, Александр занимался отцовством, уделил время семье. Это тоже хорошо. Но для нашего футбола это было не очень хорошо», – сказал Канашиц в эфире программы «Большой спорт» на «Беларусь 5».