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Михаил Гордейчук: «О каком чемпионстве могут говорить соперники? Мы все решили на поле. Почему-то «Шахтер» не лез в эти разбирательства»

24.12.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Мордасевичем категорически не согласился с тем, что очередное чемпионство досталось БАТЭ незаслуженно.

– Говорят, БАТЭ – незаслуженный чемпион. Ты, естественно, не согласен?

– Конечно. Почему мы не заслуженные? Мы по два раза обыграли «Шахтер» и минское «Динамо». Они нам не забили ни одного гола. О каком чемпионстве они могут говорить? Мы все решили на поле. Почему-то «Шахтер» не лез в эти разбирательства. Хотя все было у него в руках. Солигорск упустил чемпионство по своей вине, – сказал Гордейчук.

«За кого голосовали? За правду». В Беларуси закрыли футбольный сезон, не желая об этом говорить

 
 
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Лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Мордасевичем категорически не согласился с тем, что очередное...

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