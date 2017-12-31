|
Чех Радослав Латал возглавил брестское «Динамо»
31.12.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское
«Латал – известный в прошлом футболист, обладатель Кубка УЕФА-1997 в составе «Шальке-04» и серебряный призер чемпионата Европы-1996.
Последним местом работы 47-летнего специалиста был
Напомним, ранее главным тренером «Динамо» был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» назначило главным тренером чешского специалиста Радослава Латала.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии