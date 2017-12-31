Чех Радослав Латал возглавил брестское «Динамо»

Брестское назначило главным тренером чешского специалиста Радослава Латала.

«Латал – известный в прошлом футболист, обладатель Кубка УЕФА-1997 в составе «Шальке-04» и серебряный призер чемпионата Европы-1996.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был из Гливице, где он занял второе место в польской Экстраклассе, а также был признан лучшим тренером сезона 2015/16», — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, ранее главным тренером «Динамо» был , который покинул клуб по окончании сезона.