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Чех Радослав Латал возглавил брестское «Динамо»

31.12.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» назначило главным тренером чешского специалиста Радослава Латала. 

«Латал – известный в прошлом футболист, обладатель Кубка УЕФА-1997 в составе «Шальке-04» и серебряный призер чемпионата Европы-1996.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Пяст» из Гливице, где он занял второе место в польской Экстраклассе, а также был признан лучшим тренером сезона 2015/16», — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, ранее главным тренером «Динамо» был Владимир Журавель, который покинул клуб по окончании сезона. 

 
 
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Брестское «Динамо» назначило главным тренером чешского специалиста Радослава Латала.

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