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21-летний игрок индийского «Спортинга» покончил с собой после празднования Нового года с друзьями

01.01.2018 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболист «Спортинг Клуб де Гоа» Аваришо Фернандес покончил жизнь самоубийством в ночь на 1 января.

21-летний футболист совершил суицид у себя дома после того, как отпраздновал Новый год на вечеринке у друзей.

Полиции пока не удалось установить причину самоубийства Фернандеса.

Индийский клуб в 2016 году покинул высшую лигу страны и продолжил выступление в первенстве штата Гоа.

 
 
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Футболист «Спортинг Клуб де Гоа» Аваришо Фернандес покончил жизнь самоубийством в ночь на 1 января.

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