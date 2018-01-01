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21-летний игрок индийского «Спортинга» покончил с собой после празднования Нового года с друзьями
01.01.2018 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футболист «Спортинг Клуб де Гоа» Аваришо Фернандес покончил жизнь самоубийством в ночь на 1 января.
21-летний футболист совершил суицид у себя дома после того, как отпраздновал Новый год на вечеринке у друзей.
Полиции пока не удалось установить причину самоубийства Фернандеса.
Индийский клуб в 2016 году покинул высшую лигу страны и продолжил выступление в первенстве штата Гоа.
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Футболист «Спортинг Клуб де Гоа» Аваришо Фернандес покончил жизнь самоубийством в ночь на 1 января.
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