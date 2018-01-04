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Иван Ворсович: «О переходе Савицкого в брестское «Динамо» узнали из СМИ»

04.01.2018 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФК «Неман» Иван Ворсович прокомментировал ситуацию вокруг перехода в брестское «Динамо» Павла Савицкого.

«Все нормы, прописанные в данном пункте статьи регламента, нами соблюдены полностью. Мы предлагали Савицкому заключить контракт на улучшенных условиях еще в сентябре. Сейчас же нас вообще не уведомили о его переходе. Хотя брестское «Динамо» могло направить на адрес «Немана» официальный запрос, является ли футболист свободным – или за него нужна компенсация. А уже после этого решать, подписывать ли с ним соглашение. Мы же узнали, что Савицкий заключил контракт с динамовцами, из СМИ – и из сообщения на официальном сайте «Динамо». В итоге подготовили все бумаги – и после Нового года отправили их в Брест», – сказал Ворсович.

Напомним, «Неман» требует у брестского «Динамо» порядка 600 тыс долларов за Савицкого.

«Мы не собирались отпускать его просто так». «Неман» хочет получить за переход Савицкого в Брест 600 тысяч долларов

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель ФК «Неман» Иван Ворсович прокомментировал ситуацию вокруг перехода в брестское «Динамо» Павла Савицкого.

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