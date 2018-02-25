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Домрачева понесет белорусский флаг на закрытии Игр в Пхенчхане

25.02.2018 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на Олимпийском стадионе в Пхенчхане пройдет закрытие XXIII зимних Олимпийских игр.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала знаменосцем белорусской команды на закрытии Игр в Пхенчхане. Напомним, Дарья несла флаг Беларуси на закрытии Олимпиады в Сочи.

В составе белорусской делегации в мероприятии примут участие шеф миссии Александр Барауля, команды по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, конькобежному спорту, медицинская и административная группы.

Команды по фристайлу и шорт-треку уже вернулись в Минск.

По традиции часть церемонии закрытия будет посвящена торжественной передаче олимпийского флага столице будущих зимних Игр – городу Пекину.

Прямую трансляцию торжественной церемонии покажет телеканал «Беларусь 1» в 13.55 по белорусскому времени.

Белорусскими спортсменами завоевано 3 награды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане: 2 золота (Анна Гуськова, фристайл; женская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой, биатлон), 1 серебро (Дарья Домрачева, биатлон).

Домрачева понесет белорусский флаг на закрытии Игр в Пхенчхане

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Олимпийском стадионе в Пхенчхане пройдет закрытие XXIII зимних Олимпийских игр.

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