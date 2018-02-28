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«Смолевичи» арендовали Яроцкого у минского «Динамо»

28.02.2018 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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21-летний полузащитник минского «Динамо» Ярослав Яроцкий отдан в аренду «Смолевичам».

Срок действия соглашения – до конца сезона.

В прошлом сезоне в первом круге Яроцкий провел на правах аренды за «Неман» (8 игр, 1 гол), а второй круг выступал за «Динамо» – 10 матчей.

 
 
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21-летний полузащитник минского «Динамо» Ярослав Яроцкий отдан в аренду «Смолевичам».

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