Горди Дуайер: «В Березе дети могут заниматься по 7-9 часов в неделю. Для сравнения, мой сын в Канаде тренируется на льду 3-4 часа в неделю»

Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер провел мастер-класс для воспитанников хоккейной школы в Березе.

«Это отличный шанс познакомиться с белорусской культурой. У меня было свободное время, и я прогулялся по городу. Похожа ли Береза на такие же провинциальные городки в Канаде? Да, вполне. Здесь также тихо и уютно.

У нас все по-другому. В Канаде практически нет специализированных хоккейных школ, дети просто играют за команды своего города или района. Профессиональные тренеры с ними не работают – только волонтеры. Да и набрать такое количество специалистов было бы невозможно, ведь в одном Торонто занимаются хоккеем почти 50 тысяч детей. Только в последнее время в Канаде стали появляться хоккейные академии, но их пока немного.

В Березе дети могут заниматься по 7-9 часов в неделю. Со льдом проблем нет никаких. Рядом роскошный спорткомплекс, где есть все необходимое: бассейн, тренажерные залы, футбольные поля, теннисные корты. Это отличные условия для развития юных спортсменов. Для сравнения, мой сын в Канаде тренируется на льду 3-4 часа в неделю», – сказал Дуайер.



