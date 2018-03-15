Денис Шунто: «После окончания чемпионата Мироненков предложил признать банкротом «Крумкачы» и перейти в «Торпедо» на должность спортивного директора»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о встрече с руководителем минского «Торпедо» Михаилом Мироненковым.

«Осенью прошлого года, после окончания чемпионата в первой лиге, в котором «Торпедо» заняло третье место, мы встречались с господином [Михаилом] Мироненковым. Он рассыпался в комплиментах клубу и лично мне, заверил, что обязательно поможет, главное, чтобы мы остались в высшей лиге. Подчеркну, инициатива встречи исходила от Михаила Николаевича. Также он настоял, чтобы мы в прессу дали информацию о потенциальном инвесторе — с его слов, это поможет в последних двух турах, так как он опасался, что федерация может слить нас. На том и расстались.

Следующий раз мы встретились уже после окончания чемпионата. Мироненков поздравил с сохранением прописки, но на этот раз сказал, что, разумеется, он будет с «Торпедо» и дальше. Михаил Николаевич предложил признать банкротом «Крумкачы» и перейти к нему в «Торпедо» на должность спортивного директора. Он сказал: «У тебя есть способности по созданию рабочего футбольного коллектива, по выбору кадров, по работе с людьми. Единственное, чего тебе не хватает, — финансового ресурса. Он у меня есть, поэтому объединение усилий логично, наше сотрудничество должно получиться плодотворным. Подумай».

Также босс «Торпедо» поделился мыслями, почему не смог до конца реализовать идеи в первый приход в наш футбол. Не хватило политического веса. И добавил, что сейчас в этом смысле подготовился к выходу в высшую лигу более основательно. Через несколько дней я позвонил директору «Торпедо» Андрею Салангину, сказал, что хочу, чтобы «Крумкачы» продолжали свое существование и могу предложить лишь варианты сотрудничества. Больше мы не встречались и не общались», – заявил Шунто.