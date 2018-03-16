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Форвард «Трактора» Кравцов забросил 6 шайб в плей-офф и повторил рекорд для игроков моложе 19 лет

17.03.2018 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отметился заброшенной шайбой в первом матче серии полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева».

Этот гол стал для Кравцова шестым в плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд для игроков моложе 19 лет.

Также шесть голов записал на свой счет Валерий Ничушкин.

Пять шайб в нынешнем плей-офф забил Эели Толванен из «Йокерита».

 
 
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отметился заброшенной шайбой в первом матче серии полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева».

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