|
Форвард «Трактора» Кравцов забросил 6 шайб в плей-офф и повторил рекорд для игроков моложе 19 лет
17.03.2018 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Этот гол стал для Кравцова шестым в плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд для игроков моложе 19 лет.
Также шесть голов записал на свой счет
Пять шайб в нынешнем плей-офф забил Эели Толванен из «Йокерита».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отметился заброшенной шайбой в первом матче серии полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии