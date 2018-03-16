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Сергей Ковальчук: «Хотим разобраться снизу: посмотреть, почему у нас в спорте такие серьезные проблемы. Государство вкладывает большие средства, а ожидаемого результата нет»

17.03.2018 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что в Беларуси повсеместно надо создать максимально благоприятные условия для развития массового спорта.

«Хотим разобраться снизу: со школ, с ДЮСШ посмотреть, почему у нас в спорте такие серьезные проблемы. Государство вкладывает большие средства, а ожидаемого результата нет. Надо найти корень проблем и исправить ситуацию. Нам необходимо выстроить четкую систему управления, но главное, создать людям оптимальные условия для занятий спортом.

Витебский регион исторически всегда показывал хорошие результаты в лыжном спорте. Сегодня этих результатов нет. Лыжные гонки у нас на низком уровне, биатлон мужской оставляет желать лучшего. В женском биатлоне есть Дарья Домрачева. Она уже сделала очень много и может в любой момент оставить спорт. Какой резерв? Кто дышит в спину? На кого мы будем равняться в будущем?

В Беларуси необходимо выстроить четкую систему поиска и подготовки спортсменов от школы до национальной сборной. Начинаем с Витебской области, я надеюсь на специалистов и на руководство региона, тем более что Николай Николаевич (председатель облисполкома Николай Шерстнев. – прим.) сам и по жизни, и по духу – спортсмен. Я думаю, что это удачный вариант начать именно отсюда и смотреть уже на перспективу будущей Олимпиады в Пекине, чтобы мы смогли через 4 года достойно выступить», – сказал Ковальчук.

 

 
 
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что в Беларуси повсеместно надо создать максимально благоприятные условия для развития массового спорта.

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