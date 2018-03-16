|
Криштиану Роналду: «Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду»
17.03.2018 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей игре и карьере.
«В самом начале я мечтал стать лучшим футболистом мира. Друзья смотрели на меня с таким видом: «О чем ты говоришь?»
Я играл ради удовольствия, но в мыслях я знал, что у меня есть потенциал, и я начал с Манчестера.
Я не вижу много людей с подобным моему талантом, работоспособностью и преданностью игре.
Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду. Ты будешь собой, а я буду собой», – сказал Роналду в проморолике для Nike.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей игре и карьере.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии