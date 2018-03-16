Криштиану Роналду: «Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей игре и карьере.

«В самом начале я мечтал стать лучшим футболистом мира. Друзья смотрели на меня с таким видом: «О чем ты говоришь?»

Я играл ради удовольствия, но в мыслях я знал, что у меня есть потенциал, и я начал с Манчестера.

Я не вижу много людей с подобным моему талантом, работоспособностью и преданностью игре.

Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду. Ты будешь собой, а я буду собой», – сказал Роналду в проморолике для Nike.