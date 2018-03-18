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БАТЭ будет сеяным в первом квалификационном раунде ЛЧ

19.03.2018 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ станет сеяным при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В этой группе выше борисовчан по еврокубковому рейтингу находится только «Астана» (21,750 против 20, 500). 

На этой стадии БАТЭ может встретиться с «Судувой», «Корк сити», юрмальским «Спартаком», «Торпедо» из Кутаиси, таллинской «Флорой» и «Валуром» (Рейкьявик). Точный пул соперников борисовчан будет определен позже. С этого сезона 1-му квалификационному раунду предшествует предварительная стадия, на которой сыграют чемпионы Андорры, Гибралтара, Сан-Марино и Косова. 
БАТЭ будет сеяным в первом квалификационном раунде ЛЧ

 
 
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БАТЭ станет сеяным при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
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