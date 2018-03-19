БАТЭ выступил с заявлением из-за отказа «Трибуны» от сезонной аккредитации .

«Вчера интернет-портал by.tribuna.com опубликовал материал, акцентировав при этом внимание на том, что наш клуб с сезона-2018 вводит новые правила взаимоотношений со СМИ.

К сожалению, «Трибуна» в данной ситуации, по своему обыкновению, вывернула все наизнанку и в очередной раз ввела своих пользователей в заблуждение.

Прежде всего сообщаем, что в сравнении с прошлым годом заявки на аккредитацию подали те же СМИ, за исключением «Трибуны», агентства БелаПАН и газеты «Борисовские новости» (интернет-портал Offside.by прекратил существование, а Радыё «Сталiца», согласно регламенту по маркетингу и коммуникациям Ассоциации «Белорусская федерация футбола», подала запрос на аккредитацию в пресс-службу АБФФ). И только два первых СМИ, как мы понимаем, отказались пройти процедуру аккредитации по «политическим» мотивам. Остальные почему-то не нашли в правилах никакого экстремизма со стороны ФК БАТЭ.

Основные пункты «Положения об аккредитации» (в том числе и п. 9.7), к которым так яростно апеллирует «Трибуна», были прописаны и опубликованы несколько лет назад, а никак не накануне нового сезона, как с претензией на сенсацию об этом она сообщает сейчас. Чтобы не быть голословными, приводим ссылки на нынешнее и прошлогоднее «Положение об аккредитации». Каждый может сравнить их и сделать выводы.

Действительно, в нынешнем году изменения были (впрочем, корректировки мы производим ежегодно), но в большей части они носили косметический характер (более или менее существенные правки были сделаны лишь в отношении п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 7.1.8, 7.2).

Но речь о другом. В 2017 году, да и раньше, у представителей той же «Трибуны» не раз и не два выявлялись различные нарушения во взаимоотношениях с ФК БАТЭ. Периодически к ее журналистам у нас возникали претензии, но они так или иначе разрешались. И ни разу финансовые санкции, которые так обеспокоили «Трибуну» почему-то именно сейчас, к ней не выдвигались. Более того, регулярно отправляя заявки на аккредитацию, представители интернет-портала ни разу не высказывали своих замечаний и возражений, хотя мы каждый раз давали ссылку на «Положение об аккредитации», рекомендуя с ним ознакомиться.

«Трибуна», как утверждается в материале, всегда изучает подобные документы («надо прочесть десять экранов – читаем, это наша работа»). Но в былые годы ее почему-то все устраивало – еще один штрих к тому, как тщательно и системно «работают» на портале.

Удивляет еще и то, что «Трибуну» в прежние годы не смущала фраза, которая вот уже несколько лет присутствует в «Положении об аккредитации», а именно что оно («Положение») разработано на «согласованных и взаимоприемлемых позициях». Сейчас вдруг стали утверждать: «... мы не считаем позиции, приведенные в положении, взаимоприемлемыми». Т.е. два года назад, год назад позиции были взаимоприемлемыми, а сейчас вдруг такими перестали быть. Что это: беспринципность или наплевательское отношение к упомянутой выше «работе»?

Впрочем, мы предполагаем, почему «Трибуну» именно сейчас взволновали отдельные пункты «Положения об аккредитации».

Около месяца назад в разговоре с руководителем проекта by.tribuna.com Максимом Березинским председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский предупредил о том, что наш клуб разорвет с «Трибуной» всяческое сотрудничество, если она не изменит свое отношение по ряду позиций.

Во-первых, наши претензии состоят в тенденциозном характере ряда публикаций, в частности, вышедших за авторством Александра Ивулина, Тараса Щирого, а недавно еще и Алеся Коваля.

Во-вторых, периодически «Трибуна» оказывается причастной к передергиванию и искажению фактов.

В-третьих, на ее площадке порой публикуются фейковые новости. Например, об интересе ФК БАТЭ к таким футболистам, как Александр Нойок, Артем Быков, Александр Гутор, хотя в сферу интересов нашего клуба эти игроки не входили. Полагаем, эти новости были запущены в массы с подачи и в интересах футбольных агентов, сотрудничающих с «Трибуной».

В-четвертых, нас огорчает низкий профессиональный уровень журналистов интернет-портала, выражающийся в обилии элементарных грамматических, стилистических и фактологических ошибок авторов. Так, на этапе утверждения интервью, которые давали сотрудники нашего клуба, интервьюируемым порой приходилось выступать в роли редакторов и корректоров, чтобы довести материалы до более или менее приемлемого уровня.

И в пятых, последней каплей стало нежелание «Трибуны» следить за комментариями своих пользователей, заниматься их модерацией. А это ведь является прямой обязанностью любого СМИ, предоставляющего площадку своим пользователям для обмена мнениями. Порой в комментариях встречались оскорбления, носившие ярко выраженный личностный характер, процветало обыкновенное хамство. И никому из «Трибуны» до этого не было дела.

Очевидно же ведь, что если ты не соблюдаешь элементарные этические нормы, требования законодательства (в части мониторинга за комментариями пользователей), если ты втихаря подслушиваешь то, о чем говорят другие, но при этом слышишь далеко не все, а потом выдаешь публике искаженную информацию за факт, то ни один хозяин не захочет видеть тебя в своем доме.

По этой причине сотрудничество с «Трибуной», которая в погоне за дешевыми скандалами и большими рейтингами не гнушается ни перед чем, ФК БАТЭ посчитал нецелесообразным и прекратил его задолго до старта аккредитационной кампании-2018.

Тем более, на наш скромный взгляд, интернет-портал by.tribuna.com не является спортивным, как он себя позиционирует. Ведь часто на страницах сайта публикуются материалы с элементами откровенной бульварщины, к спорту не имеющие никакого отношения.

И напоследок хотели бы подчеркнуть, что мы всегда открыты к диалогу со СМИ. Нередко ФК БАТЭ после обсуждения с представителями масс-медиа пересматривает свои взгляды на определенные вещи. И сейчас мы готовы без истерик обсудить пункты, которые кому-то кажутся спорными. Но делать это мы будем только с теми СМИ, с которыми у нас налажено взаимовыгодное сотрудничество», – говорится в заявлении.