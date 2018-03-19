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Александр Лукашенко: «То, что может меня отвлечь, – только спорт»
20.03.2018 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней.
«Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск целая программа. Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы я должен решить и могу решить только в этот период.
То, что может меня отвлечь, – только спорт. Поэтому я вам просто советую: занимайтесь спортом. И вы будете нормально выглядеть. Это немаловажно для любого человека, а для молодого тем более», – сказал Лукашенко во время встречи с творческой молодежью.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней.
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