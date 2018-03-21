Беларусь попала в первую корзину на жеребьевку квалификации ЧЕ-2020

Стал известен состав корзин на жеребьевку квалификации ЧЕ-2020. Мероприятие пройдет 12 апреля в норвежском городе Тронхейм.

Корзина 1: Франция, Хорватия, Германия, Дания, Словения, Беларусь, Венгрия, Македония.

Корзина 2: Россия, Чехия, Польша, Исландия, Сербия, Черногория и две из трех сборных: Босния и Герцеговина, Голландия, Португалия (у этих команд одинаковый рейтинг – одна из них отправится в третью корзину).

Корзина 3: Латвия, Литва, Швейцария, Словакия, Украина, Израиль, Турция.

Корзина 4: Финляндия, Бельгия, Эстония, Греция, Румыния, Италия, Косово, Фарерские острова.





Квалификация к ЧЕ-2020 начнется в октябре этого года, а закончится в июне 2019. На Чемпионат Европы попадут два лидера каждой из групп (их будет 8) и четыре лучшие третьи команды. Автоматически на турнир попадают Швеция, Австрия, Норвегия (страны-хозяйки турнира) и Испания (действующий чемпион Европы),

Всего на Чемпионате Европы сыграют 24 команды. Турнир пройдет с 10 по 26 января 2020 года.