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Беларусь попала в первую корзину на жеребьевку квалификации ЧЕ-2020
21.03.2018 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав корзин на жеребьевку квалификации ЧЕ-2020. Мероприятие пройдет 12 апреля в норвежском городе Тронхейм.
Корзина 1: Франция, Хорватия, Германия, Дания, Словения, Беларусь, Венгрия, Македония.
Квалификация к ЧЕ-2020 начнется в октябре этого года, а закончится в июне 2019. На Чемпионат Европы попадут два лидера каждой из групп (их будет 8) и четыре лучшие третьи команды. Автоматически на турнир попадают Швеция, Австрия, Норвегия (страны-хозяйки турнира) и Испания (действующий чемпион Европы),
Всего на Чемпионате Европы сыграют 24 команды. Турнир пройдет с 10 по 26 января 2020 года.
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Стал известен состав корзин на жеребьевку квалификации ЧЕ-2020.
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