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НБА. «Кливленд» одержал победу над «Торонто», «Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона» и другие результаты

22.03.2018 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» примет лидера Восточной конференции «Торонто».

Ведущий борьбу за плей-офф «Сан-Антонио» дома сыграет с «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Мемфис 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36)
Дата проведения
22 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Торонто 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30)
Дата проведения
22 марта, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Шарлотт 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36)
Дата проведения
22 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Майами – Нью-Йорк 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21)
Дата проведения
22 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Индиана 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)
Дата проведения
22 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Денвер 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)
Дата проведения
22 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Клипперс 120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30)
Дата проведения
22 марта, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Вашингтон 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30)
Дата проведения
22 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
Ссылка на источник 62
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