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НБА. «Кливленд» одержал победу над «Торонто», «Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» примет лидера Восточной конференции «Торонто».
Ведущий борьбу за плей-офф «Сан-Антонио» дома сыграет с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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