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Бельгийский форвард Огунжими перешел в брестское «Динамо»
13.04.2018 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» объявило о переходе бельгийского форварда Марвина Огунжими.
Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на 1 год.
Сезон-2017 форвард начинал в «Скендербеу», затем перешел в «Окжетпес». Завершал год Огунжими в голландском клубе «Масстрихт».
Последнюю игру перед переездом в Брест Марвин Огунжими провел 5 февраля против второй команды ПСВ.
За национальную сборную Бельгии Огунжими провел 7 матчей и забил 5 голов. Также вызывался в юношескую и молодежную сборную.
Фото: пресс-служба «Динамо»
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Брестское «Динамо» объявило о переходе бельгийского форварда Марвина Огунжими.
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