Бельгийский форвард Огунжими перешел в брестское «Динамо»

Брестское «Динамо» объявило о переходе бельгийского форварда Марвина Огунжими.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на 1 год.

Сезон-2017 форвард начинал в «Скендербеу», затем перешел в «Окжетпес». Завершал год Огунжими в голландском клубе «Масстрихт».

Последнюю игру перед переездом в Брест Марвин Огунжими провел 5 февраля против второй команды ПСВ.

За национальную сборную Бельгии Огунжими провел 7 матчей и забил 5 голов. Также вызывался в юношескую и молодежную сборную.





Фото: пресс-служба «Динамо»