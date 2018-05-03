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Бельгийский форвард Огунжими перешел в брестское «Динамо»

13.04.2018 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» объявило о переходе бельгийского форварда Марвина Огунжими.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на 1 год.

Сезон-2017 форвард начинал в «Скендербеу», затем перешел в «Окжетпес». Завершал год Огунжими в голландском клубе «Масстрихт».

Последнюю игру перед переездом в Брест Марвин Огунжими провел 5 февраля против второй команды ПСВ.

За национальную сборную Бельгии Огунжими провел 7 матчей и забил 5 голов. Также вызывался в юношескую и молодежную сборную.

Бельгийский форвард Огунжими перешел в брестское «Динамо»

Фото: пресс-служба «Динамо»

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» объявило о переходе бельгийского форварда Марвина Огунжими.
 
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