|
Новицкий и Баранов прокомментируют финал Лиги чемпионов
24.05.2018 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владимир Новицкий и Павел Баранов на «Беларусь 5» прокомментируют финал Лиги чемпионов-2018/19.
Игра, в которой сыграют «Реал» и «Ливерпуль», пройдет в Киеве 26 мая.
Начало трансляции в 21.35 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Новицкий и Павел Баранов на «Беларусь 5» прокомментируют финал Лиги чемпионов-2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)