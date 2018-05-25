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Агент Буффона: «Будем рады, если Джиджи проведет в «ПСЖ» следующий сезон»
26.05.2018 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент голкипера Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».
«Мы будем рады, если Джиджи проведет в Париже следующий сезон», – сказал агент футболиста в интервью Le Parisien.
Этим летом у Буффона истекает срок контракта с «Ювентусом», поэтому «ПСЖ» он может достаться бесплатно.
Ранее появилась информация, что парижане предлагают итальянцу 2-летний контракт с окладом 8 миллионов евро в год и готовы сделать его капитаном команды.
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Агент голкипера Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».
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