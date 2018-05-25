Агент Буффона: «Будем рады, если Джиджи проведет в «ПСЖ» следующий сезон»

Агент голкипера Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».

«Мы будем рады, если Джиджи проведет в Париже следующий сезон», – сказал агент футболиста в интервью Le Parisien.

Этим летом у Буффона истекает срок контракта с «Ювентусом», поэтому «ПСЖ» он может достаться бесплатно.

Ранее появилась информация, что парижане предлагают итальянцу 2-летний контракт с окладом 8 миллионов евро в год и готовы сделать его капитаном команды.