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Агент Буффона: «Будем рады, если Джиджи проведет в «ПСЖ» следующий сезон»

26.05.2018 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент голкипера Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».

«Мы будем рады, если Джиджи проведет в Париже следующий сезон», – сказал агент футболиста в интервью Le Parisien.

Этим летом у Буффона истекает срок контракта с «Ювентусом», поэтому «ПСЖ» он может достаться бесплатно.

Ранее появилась информация, что парижане предлагают итальянцу 2-летний контракт с окладом 8 миллионов евро в год и готовы сделать его капитаном команды.

 
 
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Агент голкипера Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».
 
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