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Павел Савицкий: «После первого гола немножко подсели и все началось»
26.07.2018 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в эфире
– Хочется сразу спросить, что произошло с вашей командой в последние 15-20 минут. Почему эти три мяча были пропущены?
– Считаю, что из-за своих же ошибок пропустили первый гол. Нелепый просто. Паша (Павлюченко – вратарь. – Прим. ) не попал по мячу, киксанул и в пустые ворота забили. Немножко подсели и с этого все началось. Второй гол – тоже не буду судить каждого в том эпизоде… Но из-за своих же ошибок пропустили
– Игра так легко давалась, что при счете 4:0 вы остановились. Это ощущалось на поле?
– Может быть, да. Немножко подсели, устали. Может, стали удерживать. Психологически это часто… Обидно. Очень обидно.
– Теперь полнейшее разочарование. Мы видели, как вы собирались в центре поля, в раздевалке. Что 4:3 значит?
– Во-первых, это победа. В Греции будем тоже играть на победу. Не будем допускать таких ошибок как допускали в этой игре. Постараемся пройти дальше.
– Ты сегодня забил три мяча. Мы тебя поздравляем – это хет-трик на европейской арене. Казалось, что тебе очень легко дается игра. Соперник многое позволял?
– Не сказал бы, что легко. Немножко мне повезло. Оказался в нужное время в нужном месте :) – сказал Савицкий.
Ответный матч пройдет 2 августа в Греции.
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в эфире «Беларусь 5» прокомментировал победу над «Атромитосом» (4:3) в первом матче 2-го квалификационного раунда...
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