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Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на ЧМ среди девушек в Минске

29.07.2018 — Новости Спорта | Газета Авангард  
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Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на ЧМ среди девушек в Минске

Сегодня в Минске финиширует баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские баскетболистки в своем заключительном матче победили сверстниц из Анголы со счетом 70:58 и заняли 15-е итоговое место. До этого на нынешнем мировом чемпионате подопечные Виктории Дацун победили в стартовом матче команду Колумбии в овертайме — 79:75, а затем потерпели поражения от сборных Японии — 52:104, Франции — 34:64, Италии — 50:65 и Аргентины — 58:61.

В игре за 13-е место аргентинская команда сегодня переиграла колумбиек — 51:47. Японские баскетболистки заняли 7-ю итоговую позицию, победив латвийскую дружину с результатом 57:75.

Сегодня вечером в решающем поединке за чемпионский титул на площадке Дворца спорта встретятся сборные США и Франции (начало в 20.30). В борьбе за бронзовые медали мирового первенства сыграют баскетболистки Венгрии и Австралии.

Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании победительницами стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-

Читать полностью: http://m.belta.by/sport/view/belorusskie-basketbolistki-zanjali-15-e-mesto-na-chm-sredi-devushek-v-minske-312213-2018/

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске финиширует баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусские баскетболистки в своем...
 
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