«Кричев! Кричев! Кричев!»









Место проведения выбрано не случайно, так как на турслете, который проходил в прошлом году, кричевляне стали первыми (победитель принимает гостей). Поэтому на Кричевщину пришел праздник спорта и туризма, а в целом – здорового образа жизни, в котором приняли участие 18 команд.

Туристический лагерь в лесу. Дымок костра, звон гитары и, конечно же, песня. Команды обустроили свои бивуаки с фантазией. Но главное – неукоснительное соблюдение противопожарных правил и требований экологии. Вот и кричевляне проявили массу фантазии и находчивости. Лагерь команды стал примером функциональности и экологичности. Например, на его территории был организован раздельный сбор твердых бытовых отходов, с учетом всех противопожарных требований оборудовано кострище. А еще в память о тех, кто защищал наш город, а линия обороны в июле-августе 1941 года проходила по реке Сож, была организована историческая реконструкция.

В пятницу, 27 июля, прошло торжественное открытие туристического слета, в котором участие приняли председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Николай Бунас, генеральный директор республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Владимир Киселев, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Сергей Вольковский, руководители предприятий холдинга, а также ранее работавший генеральным директором предприятия Николай Дудыко. Оргкомитет туристического слета возглавила заместитель генерального директора холдинга «Белорусская цементная компания» по корпоративному развитию Татьяна Колосова. Главный судья, председатель судейской коллегии – Дмитрий Жмачинский.

Право поднять Государственный флаг ­Республики Беларусь предоставляется капитану команды ОАО «Кричевцементношифер», победителю туристического слета прошлого года Андрею Гамуленко. Звучит Государственный гимн Республики Беларусь. От имени принимающей стороны участников турслета приветствовала заместитель генерального директора ОАО «Кричевцементношифер» Жанна Кустрей. От кричевской земли она вручила генеральному директору холдинга «БЦК» Влади­миру Киселеву душистый каравай.

Председатель райисполкома Дмитрий Бочков поздравил участников с таким замечательным событием, как туристический слет, который проходит на кричевской земле, у Святой криницы. Он отметил, что коллектив ОАО «Кричевцементношифер» выступил с местной инициативой – благоустройство этого знакового для жителей Кричевщины места. Инициатива была поддержана руководством холдинга «БЦК», в результате площадка гостеприимно приняла гостей. Руководитель района говорил о том, что несколько часов назад прошло торжественное открытие объекта по фасовке и отгрузке цемента в таре «биг-бег» в ОАО «Кричевцкементношифер». Предприятие успешно развивается, а недавно преодолело новый рубеж – произведено 6 миллионов тонн цемента со дня открытия. Значит, на предприятии умеют и работать, и отдыхать. А на турслете пусть победит сильнейший.

Поздравил коллективы холдинга «БЦК» с большим спортивным праздником Николай Бунас. Он говорил о важности проведения туристических слетов, которые стали доброй традицией холдинга. Отметил, что спорт – это не только мотивация здорового образа жизни, но еще и возможность сплочения коллектива, привлечения молодежи к активному участию в жизни предприятия. А тот, кто занимается спортом, показывает высокие результаты в труде. Профсоюзный лидер поздравил участников турслета с наступающим профессиональным праздником, пожелал удачных стартов, а также передал приз, который должен быть вручен самому возрастному участнику.

Владимир Киселев отметил, что туристический слет среди предприятий холдинга проходит третий раз. Это праздник тех, кто хотел быть одной командой, соревноваться и отдыхать. Нынешний турслет принимает гостеприимная кричевская земля. Где пройдет следующий спортивный праздник, покажут соревнования (слет проводится на малой родине победителя). Турслет – это и отдых, и общение, и возможность показать свои достижения, научиться чему-то новому.

– Это своего рода экзамен нашего коллективного духа, – отметил руководитель холдинга, – который позволит сделать наш большой коллектив еще более дружным…

Со словами приветствия обратился к участникам слета Сергей Вольковский и передал председателю оргкомитета утешительный приз, который был вручен команде, занявшей четвертое место. В первый день турслета прошли конкурсы представления команд, художественной самодеятельности «Таланты «БЦК». На второй день были запланированы конкурсы по прохождению туристической полосы препятствий, «Эстафетные палочки» («Мяч в корзину», «Меткий футболист»), соревнования по масс-рестлингу, дартсу, гиревому спорту, прошли бои гимнастическими шарами, спортивная игра «Взятие города». В третий день – соревнования по спортивному ориентированию, перетягиванию каната, конкурс на лучшую организацию быта. И каждое соревнование, каждый конкурс проходили с полным напряжением сил – спортивные страсти кипели нешуточные. А как за своих товарищей болели члены команды! «Кричев, Кричев, Кричев!» – часто слышалось на спортивных площадках. Это команда кричевлян выходила вперед.

В воскресенье прошло подведение итогов спортивно-туристического праздника. Татьяна Колосова поблагодарила всех, кто готовил и провел турслет, и огласила результаты соревнований. Владимир ­Киселев вручил дипломы и призы победителям в отдельных видах соревнований и конкурсов. Наконец, была названа команда-победительница. И снова это туристы из ОАО «Кричевцементношифер». Кричевляне отмечены кубком, дипломом победителя и призами. Значит, в следующем году турслет команд предприятий холдинга снова пройдет на кричевской земле.

Владимир Киселев, подводя итоги, поблагодарил все команды за активное участие и выразил благодарность принимающей стороне. Действительно, коллектив предприятия многое сделал для того, чтобы эти три дня на кричевской земле запомнились всем участникам. Недаром участники слета, с которыми пришлось беседовать, говорили, что даже уезжать не хочется.