«Атромитос» – «Динамо» Брест. Гол Нехайчика на 95-й минуте спас брестчан от вылета из Лиги Европы

Как сообщалось ранее, брестское «Динамо» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы вырвало ничью у греческого «Атромитоса» (1:1, первая игра 4:3) и пробилось в следующую стадию по сумме двух встреч.

Отметим, что команда Алексея Шпилевского по ходу встречи уступала со счетом 0:1, что гарантировало брестчанам вылет из розыгрыша. Однако в добавленное время хавбек «Динамо» Павел Нехайчик сравнял счет и выбил «Атромитос» из розыгрыша. Дальше идет белорусский клуб.

В третьем раунде «Динамо» встретится с кипрским клубом «Аполлон». Матчи пройдут 9 и 16 августа.

Гол Нехайчика, который вывел брестчан в следующий раунд.