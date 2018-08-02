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Поляков покинул АПОЭЛ

03.08.2018 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним белорусским защитником Денисом Поляковым.

Контракт разорван по соглашению сторон.

Напомним, футболист перешел в кипрский клуб из БАТЭ в декабре 2017 года. Поляков провел 16 игр в чемпионате. Выигрывал с клубом золотые медали первенства.

Ранее сообщалось, что одна из вероятных причин, по которой белорусский защитник покидает никосийский клуб нынешним летом, – перебор легионеров.

Красная книга белорусского футбола. Минус Денис Поляков

 
 
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АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним белорусским защитником Денисом Поляковым.
 
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