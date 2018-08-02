Поляков покинул АПОЭЛ

АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним белорусским защитником Денисом Поляковым.

Контракт разорван по соглашению сторон.

Напомним, футболист перешел в кипрский клуб из БАТЭ в декабре 2017 года. Поляков провел 16 игр в чемпионате. Выигрывал с клубом золотые медали первенства.

Ранее сообщалось, что одна из вероятных причин, по которой белорусский защитник покидает никосийский клуб нынешним летом, – перебор легионеров.

Красная книга белорусского футбола. Минус Денис Поляков

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Denis Polyakov. Τον ευχαριστούμε για την κατανόηση που επέδειξε και την καλή διάθεση σε ότι αφορά στις συζητήσεις μεταξύ μας.Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. pic.twitter.com/cQFORYbmP2 — APOEL FC (@apoelfcofficial) 3 августа 2018 г.