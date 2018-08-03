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«Торпедо-БелАЗ» арендовал ивуарийского нападающего Мореля По

04.08.2018 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Торпедо-БелАЗ» договорился о переходе нападающего чемпиона Кот-д’Ивуара «АСЕК Мимосас» Жана Мореля По на правах безвозмездной аренды.

Аренда 21-летнего форварда продлится до конца текущего года. Согласно условиям арендного договора, «Торпедо-БелАЗ» имеет первоочередное право выкупа трансферных прав на игрока.

«Торпедо-БелАЗ» арендовал ивуарийского нападающего Мореля По

Фото: официальный сайт «Торпедо-БелАЗ»

 
 
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«Торпедо-БелАЗ» договорился о переходе нападающего чемпиона Кот-д’Ивуара «АСЕК Мимосас» Жана Мореля По на правах безвозмездной аренды.
 
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