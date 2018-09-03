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Кубок Салея. Группа В. «Брест» принимает «Витебск», «Лида» – «Могилев» и другие матчи
09.08.2018 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Салея
Группа В
Брест – Витебск
9 августа, 19.00. Брест, Ледовый дворец спорта
Лида – Могилев
9 августа, 19.00. Лида, Ледовый дворец
Химик – Беларусь U-18
9 августа, 19.00. Витебск, Дворец спорта
Положение команд: Лида – 6 очков (2 матча), Брест – 6 (2), Локомотив Орша – 3 (2), Могилев – 3 (2), Витебск – 0 (1), Химик – 0 (1), Беларусь U-18 – 0 (2).
Напомним, победитель двухкругового турнира получит путевку в топ-8 чемпионата Беларуси (Экстралигу «А»).
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Кубок Салея Группа В Брест – Витебск 9 августа, 19.00.
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