Алексей Шпилевский – Филипенко: «Безумно рад за вас, дружище! Поздравляю вас с рождением доченьки!»

Белорусский тренер Алексей Шпилевский поздравил защитника Егора Филипенко и его жену Катерину с рождением дочери.

«Безумно рад за вас, дружище! Поздравляю вас с рождением доченьки! Пусть ваша маленькая принцесса растет здоровой, счастливой, любимой! А вам желаю силы, терпения, радости и счастья в воспитании маленького чуда! Обнял!» – написал Шпилевский в своем инстаграме .