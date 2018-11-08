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Алексей Шпилевский – Филипенко: «Безумно рад за вас, дружище! Поздравляю вас с рождением доченьки!»
09.11.2018 01:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Алексей Шпилевский поздравил защитника Егора Филипенко и его жену Катерину с
«Безумно рад за вас, дружище! Поздравляю вас с рождением доченьки! Пусть ваша маленькая принцесса растет здоровой, счастливой, любимой! А вам желаю силы, терпения, радости и счастья в воспитании маленького чуда! Обнял!» – написал Шпилевский в своем
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