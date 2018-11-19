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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Нэшвилл» против «Тампы», «Питтсбург» встретится с «Баффало»

20.11.2018 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Коламбус 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Эткинсон (Дюбуа)
0:2 – 19 Дюбуа (Панарин, Эткинсон)
1:2 – 33 Эннис (Хэйнси, Готье)
2:2 – 37 Таварес (Капанен, Марнер)
3:2 – 55 Хайман (Таварес, Райлли)
4:2 – 58 Хайман (Хэйнси, Марнер)

 

Рейнджерс – Даллас 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Сегин (Спецца, Линделль)
1:1 – 29 Веси (Хауден, Стаал)
2:1 – 44 Хитил (Смит)

 

Питтсбург – Баффало 4:5 (2:1, 2:2, 0:1)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Брассар (Хернквист)
1:1 – 11 Томпсон (Ристолайнен, Райнхарт)
2:1 – 16 Кессел (Малкин, Пирсон)
3:1 – 21 Генцел (Хернквист)
4:1 – 25 Пирсон (Малкин, Джонсон)
4:2 – 30 Богосян (Айкел, Скиннер)
4:3 – 38 Нелсон (Шири, Окпосо)
4:4 – 51 Миттлстадт (Богосян, Окпосо)
4:5 – 60 Айкел (Ристолайнен)

 

Монреаль – Вашингтон 4:4 (3 период)
Дата проведения
20 ноября, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Райлли (Пека)
1:1 – 13 Коннолли (Орлов, Карлсон)
1:2 – 14 Овечкин (Орлов, Уилсон)
2:2 – 20 Галлахер (Петри, Дано)
3:2 – 21 Агостино (Котканиеми, Лехконен)
4:2 – 21 Петри (Доми, Котканиеми)
4:3 – 33 Бэкстрем (Юос)
4:4 – 41 Овечкин (Уилсон, Карлсон)

 

Оттава – Флорида 4:6 (3 период)
Дата проведения
20 ноября, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Дюшен (Шабо, Ярош)
1:1 – 4 Брауэр (Ламмикко)
1:2 – 6 Барков (Йэндл, Трочек)
1:3 – 11 Макканн (Хант)
1:4 – 19 Дадонов (Экблад, Барков)
2:4 – 21 Дюшен (Батерсон)
3:4 – 24 Батерсон (Лажойе, Дюшен)
3:5 – 28 Хэйли (Экблад, Ламмикко)
3:6 – 36 Ватрано (Ламмикко)
4:6 – 46 Смит (Боровецки, Райан)

 

Сент-Луис – Лос-Анджелес 0:1 (2 период)
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 28 Лафф (Хагелин, Кемпе)

 

Нэшвилл – Тампа-Бэй 3:1 (2 период)
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Хедман (Пойнт, Чернак)
1:1 – 15 Террис (Экхольм, Йернкрук)
2:1 – 26 Форсберг (Экхольм)
3:1 – 30 Джохансен (Йоси, Смит)

 

Калгари – Вегас 5:0 (1 период)
Дата проведения
20 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Ткачак (Джиордано, Годро)
2:0 – 6 Годро (Линдхольм, Монахан)
3:0 – 10 Монахан (Годро)
4:0 – 13 Броди (Джиордано, Ткачак)
5:0 – 16 Монахан (Годро, Ткачак)

 

Ванкувер – Виннипег
Дата проведения
20 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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