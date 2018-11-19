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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Нэшвилл» против «Тампы», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
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НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат .
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