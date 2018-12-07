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«Крумкачы»: «На почту прислали уже больше 100 вариантов нового названия клуба, спасибо всем и каждому»

08.12.2018 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, НФК «Крумкачы» объявил о ребрендинге. Клуб призвал все желающих отправить на электронную варианты нового названия.

За пять часов на почту пришло более ста вариантов названия.

«На почту прислали уже больше 100 вариантов нового названия клуба, спасибо всем и каждому», – написали «Крумкачы» в своем твиттере

Смена названия связана с тем, что для участия в первой лиге «Крумкачам» нужно стать членом АБФФ. Организация же отказывается регистрировать «воронов» из-за того, что в списке членов по-прежнему присутствует клуб Дениса Шунто. 

 
 
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