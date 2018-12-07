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«Крумкачы»: «На почту прислали уже больше 100 вариантов нового названия клуба, спасибо всем и каждому»
08.12.2018 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, НФК «Крумкачы»
За пять часов на почту пришло более ста вариантов названия.
«На почту прислали уже больше 100 вариантов нового названия клуба, спасибо всем и каждому», – написали «Крумкачы» в своем
Смена названия связана с тем, что для участия в первой лиге «Крумкачам» нужно стать членом АБФФ. Организация же отказывается регистрировать «воронов» из-за того, что в списке членов по-прежнему присутствует клуб Дениса Шунто.
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«Крумкачы»: «На почту прислали уже больше 100 вариантов нового названия клуба, спасибо всем и каждому»
Как сообщалось ранее, НФК «Крумкачы»объявил о ребрендинге.
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