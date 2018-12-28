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Дарья Домрачева стартует в Рождественской гонке по биатлону в Германии

29.12.2018 07:20 — Новости Спорта | БелТА  
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Дарья Домрачева стартует в Рождественской гонке по биатлону в Германии
Дарья Домрачева. Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом стартуют сегодня в одном из самых увлекательных соревнований сезона - Рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы традиционно проводят биатлонное шоу на футбольной Veltins-Arena, которая является домашней для клуба Бундеслиги "Шальке 04". В соревнованиях примут участие многие легендарные спортсмены современности: многократные победители зимних Олимпиад белорусско-норвежская пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин, Франциска Пройс и Симон Шемпп из Германии, украинцы Юлия Джима и Артем Прима, итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер.

Дарья Домрачева во второй раз выходит на старт Рождественской гонки в Гельзенкирхене. В 2009 году она выступила вместе с Домиником Ландертингером. Из белорусских биатлонистов в 2002-м также на футбольном стадионе выступали Ольга Назарова и Алексей Айдаров, а в 2004 году - Елена Зубрилова и Владимир Драчев (ныне возглавляющий Союз биатлонистов России).

Телеканал "Беларусь 5" покажет Рождественскую гонку по биатлону в прямом эфире. В 20.15 начнется масс-старт, а в 21.30 состоится гонка преследования.-0-

Фото Дениса Костюченко

 
Теги: Минск
 
 
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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом стартуют сегодня в одном из самых...
 
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