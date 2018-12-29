Михаил Захаров: «На чемпионате мира в дивизионе I Казахстан – явный фаворит. Нам остается бороться за второе место»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подвел итоги 2018 года.

— Сложным получился год. Очень сложным. Главный и неутешительный его итог — провальное выступление сборных: и взрослая, и молодежная команда покинули элитные дивизионы чемпионатов мира. А это говорит о том, что институт национальных сборных у нас не работает вовсе или работает очень плохо.

Почему так произошло? Причин много. Их совокупность привела к тому, что у нас стал ощущаться явный дефицит квалифицированных хоккеистов. А что касается главной сборной, то тут еще и с составом на первенство мира явно не угадали. Я считаю, что были кандидаты и посильнее. Плюс тренировочный процесс, который велся с явным несоответствием уровню собранных хоккеистов. Думали, мол, это же парни из КХЛ — они там всем покажут. А на деле получилось сами видели что. Не оказалось у ребят ни физической готовности, ни тактической.

Удастся ли с ходу вернуться в элиту? Сделать это будет не так просто. Мягко говоря. Я ни на секунду не сомневаюсь, что на родном льду сборная Казахстана первое место никому не отдаст. «Барыс» является базовой командой сборной и в КХЛ выступает очень прилично. Плюс в Казахстане две команды играют в ВХЛ, три — в МХЛ... Там есть четкая система развития хоккея в стране, все выстроено очень правильно и структурно. Плюс довольно сильное национальное первенство, уровень которого с каждым годом растет. Там сегодня играют в том числе и многие наши хоккеисты, финны, канадцы — много классных легионеров.

В моем понимании, таким образом, на предстоящем чемпионате мира в дивизионе I Казахстан — явный фаворит. Нам остается бороться за второе место. Здесь конкуренты тоже довольно серьезные, но хочется верить, что все у сборной Беларуси получится, – сказал Захаров.