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Савилов о сборной ИИХФ на Рождественском турнире: «Фазель – очень большой поклонник Беларуси. Поэтому все выразили желание поучаствовать»
01.01.2019 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что сподвигло сборную ИИХФ на участие в Рождественском турнире.
«Председатель Международной федерации хоккея – президент Рене Фазель – очень большой поклонник Беларуси, знаком с нашим менталитетом, с нашим подходом в организации хоккейных празднеств и чемпионата мира. Поэтому все выразили желание поучаствовать в этом турнире. Действительно, для нас это очень большая честь», – заявил Савилов в комментарии
Рождественский турнир пройдет в Минске с 3 по 7 января.
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Савилов о сборной ИИХФ на Рождественском турнире: «Фазель – очень большой поклонник Беларуси. Поэтому все выразили желание поучаствовать»
Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что сподвигло сборную ИИХФ на участие в Рождественском турнире.
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