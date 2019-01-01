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Савилов о сборной ИИХФ на Рождественском турнире: «Фазель – очень большой поклонник Беларуси. Поэтому все выразили желание поучаствовать»

01.01.2019 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что сподвигло сборную ИИХФ на участие в Рождественском турнире.

«Председатель Международной федерации хоккея – президент Рене Фазель – очень большой поклонник Беларуси, знаком с нашим менталитетом, с нашим подходом в организации хоккейных празднеств и чемпионата мира. Поэтому все выразили желание поучаствовать в этом турнире. Действительно, для нас это очень большая честь», – заявил Савилов в комментарии СТВ.

Рождественский турнир пройдет в Минске с 3 по 7 января. 

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что сподвигло сборную ИИХФ на участие в Рождественском турнире.
 
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