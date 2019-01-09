Новополоцкий ледовый дворец открывают после реконструкции. На первом матче ожидается аншлаг

10 января примет «Витебск» в матче Экстралиги Б.

Новополочане впервые с апреля 2018 года сыграют в родном ледовом дворце, который был закрыт на реконструкцию. Сезон команда начинала в .

На матче ожидается аншлаг: в продаже остается порядка 40 билетов. Всего сооружение может вместить 1150 болельщиков, сообщает сайт gorod214.by .









Фото: gorod214.by .