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Новополоцкий ледовый дворец открывают после реконструкции. На первом матче ожидается аншлаг

09.01.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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10 января «Химик» примет «Витебск» в матче Экстралиги Б.

Новополочане впервые с апреля 2018 года сыграют в родном ледовом дворце, который был закрыт на реконструкцию. Сезон команда начинала в Витебске

На матче ожидается аншлаг: в продаже остается порядка 40 билетов. Всего сооружение может вместить 1150 болельщиков, сообщает сайт gorod214.by

Новополоцкий ледовый дворец открывают после реконструкции. На первом матче ожидается аншлаг

Новополоцкий ледовый дворец открывают после реконструкции. На первом матче ожидается аншлаг

Фото: gorod214.by.

 
Теги: Витебск
 
 
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