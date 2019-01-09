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Новополоцкий ледовый дворец открывают после реконструкции. На первом матче ожидается аншлаг
09.01.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
10 января
Новополочане впервые с апреля 2018 года сыграют в родном ледовом дворце, который был закрыт на реконструкцию. Сезон команда начинала в
На матче ожидается аншлаг: в продаже остается порядка 40 билетов. Всего сооружение может вместить 1150 болельщиков, сообщает сайт
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