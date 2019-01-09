Сергей Ташуев: «Пусть Лисакович немножко себя найдет в этой жизни, где на мир уже надо смотреть серьезно. А пока он в дубле»

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в интервью pressball.by рассказал о перспективах в команде форварда Виталия Лисаковича.

– На тренировке «Шахтера» нет Лисаковича. Намерены с ним расстаться?

– Проблема в том, что он сам с собой часто «расстается». Ищет себя – и никак не может найти... Знаете, иногда в жизни бывают комичные случаи. Играл у меня в Нальчике вратарь из Финляндии. Спрашиваю на теории: все? А он в это время открывает дверь – и куда-то смотрит. Вот я и поинтересовался: ты что, себя ищешь? Что-то подобное происходит и с Лисаковичем.

Я всегда много работал с молодежью, воспитал немало футболистов – в том числе таких непростых ребят, как Сережа Игнашевич и Саша Анюков. Но тут не справился – переоценил свои возможности. Хотя Виталий очень способный и талантливый парень. Возможно, с ним все еще образуется – контракт с «Шахтером» действует. Но пока, повторюсь, мера такого плана: пусть немножко найдет себя в этой жизни, где на мир надо смотреть уже серьезно, по-взрослому. А пока он в дубле, – сказал Ташуев.

Ранее сообщалось, что Лисакович находится в сфере интересов брестского «Динамо».