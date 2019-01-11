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Кубок мира. Гонка преследования. Чепелин стартует 16-м, Смольский – 26-м, Елетнов – 34-м, Бочарников – 47-м

12.01.2019 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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12 января в немецком Оберхофе пройдет мужская гонка преследования. Беларусь представят: Владимир Чепелин, Антон Смольский, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.

Дата проведения
12 января, 17.00
Онлайн гонки

Оберхоф, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Александр Логинов
2  Йоханнес Бо
3  Себастьян Самуэльссон
4  Бенедикт Долль
5  Арнд Пайффер
6  Юлиан Эберхард
7  Мартен Фуркад
8  Тарьей Бо
9  Симон Дестье
10  Лукас Хофер
11  Симон Эдер
12  Феликс Лейтнер
13  Ондржей Моравец
14  Доминик Ландертингер
15  Дмитрий Малышко
16  Владимир Чепелин
17  Эрик Лессер
18  Хенрик Л’Абе Лунн
19  Доминик Виндиш
20  Матвей Елисеев
21  Евгений Гараничев
22  Шон Доэрти
23  Андрей Расторгуев
24  Эмильен Жакелен
25  Дмитрий Пидручный
26  Антон Смольский
27  Гжегож Гузик
28  Кентен Фильон-Майе
29  Антонин Гигонна
30  Беньямин Вегер
31  Матей Казар
32  Эрленд Овренг Бьонтегорд
33  Кристиан Гоу
34  Роман Елетнов
35  Михал Крчмарж
36  Теро Сеппяля
37  Сергей Семенов
38  Клемен Бауэр
39  Йоханнес Кюн
40  Флоран Клод
41  Красимир Анев
42  Мартин Егер
43  Ветле Шостад Кристиансен
44  Димитар Герджиков
45  Ларс Хельге Биркеланд
46  Симон Фуркад
47  Сергей Бочарников
48  Артем Прима
49  Витаутас Строля
50  Митя Дриновец
51  Йеспер Нелин
52  Рок Трсан
53  Калев Эрмитс
54  Мартин Отченаш
55  Марио Дольдер
56  Максим Цветков
57  Шимон Бартко
58  Антон Синапов
59  Олли Хииденсало
60  Корнел Пукьяну
 
 
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