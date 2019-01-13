Иван Головатый: «В «Шахтер» придут новые игроки, в том числе белорусские. До конца января укомплектуем состав»

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал о трансферной политике клуба.

«Конечно же, у будут новые приобретения. Не хотелось бы сейчас озвучивать фамилии, потому что идут переговоры. Придут новые игроки, в том числе белорусские. До конца января укомплектуем состав. Чтобы команда, уезжая на сборы, была уже в обновленном составе», – сказал Головатый.

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