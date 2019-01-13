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Иван Головатый: «В «Шахтер» придут новые игроки, в том числе белорусские. До конца января укомплектуем состав»

13.01.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал о трансферной политике клуба.

«Конечно же, у «Шахтера» будут новые приобретения. Не хотелось бы сейчас озвучивать фамилии, потому что идут переговоры. Придут новые игроки, в том числе белорусские. До конца января укомплектуем состав. Чтобы команда, уезжая на сборы, была уже в обновленном составе», – сказал Головатый.

Трансферы солигорского «Шахтера» в нынешнее межсезонье смотрите здесь.

 
 
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Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал о трансферной политике клуба.
 
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