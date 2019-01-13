Сергей Ташуев: «Шахтер» давно входит в тройку лидеров чемпионата Беларуси. Пора добиться чемпионства»

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в «Итогах недели» на «Беларусь 5» назвал цель на сезон-2019.

«Была задача наполнить состав опытными белорусскими футболистами. Будем еще искать усиление состава. В частности, левые и правые инсайды. Есть наметки, имена, но до решения еще время не пришло.

давно входит в тройку лидеров чемпионата Беларуси. Пора добиться чемпионства», – заявил Ташуев.