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Сергей Ташуев: «Шахтер» давно входит в тройку лидеров чемпионата Беларуси. Пора добиться чемпионства»

13.01.2019 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в «Итогах недели» на «Беларусь 5» назвал цель на сезон-2019.

«Была задача наполнить состав опытными белорусскими футболистами. Будем еще искать усиление состава. В частности, левые и правые инсайды. Есть наметки, имена, но до решения еще время не пришло.

«Шахтер» давно входит в тройку лидеров чемпионата Беларуси. Пора добиться чемпионства», – заявил Ташуев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в «Итогах недели» на «Беларусь 5» назвал цель на сезон-2019.
 
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