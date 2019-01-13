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Сергей Ташуев: «Шахтер» давно входит в тройку лидеров чемпионата Беларуси. Пора добиться чемпионства»
13.01.2019 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в
«Была задача наполнить состав опытными белорусскими футболистами. Будем еще искать усиление состава. В частности, левые и правые инсайды. Есть наметки, имена, но до решения еще время не пришло.
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Сергей Ташуев: «Шахтер» давно входит в тройку лидеров чемпионата Беларуси. Пора добиться чемпионства»
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в «Итогах недели» на «Беларусь 5» назвал цель на сезон-2019.
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