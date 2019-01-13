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Арина Соболенко вышла в 2-й раунд Australian Open
14.01.2019 07:01 — Новости Спорта | БелТА
Арина Соболенко. Фото из архива Синьхуа-БЕЛТА
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первой из четырех представительниц Беларуси в борьбу вступила 11-я ракетка планеты Арина Соболенко. В первом раунде она встречалась с россиянкой Анной Калинской (146-й номер мирового рейтинга) и одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер (99).
Сегодня на корт выйдут еще две белоруски: Александра Саснович (31) будет соперничать с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), Вера Лапко (62) встретится со шведкой Юханной Ларссон (77). Матч двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко (53) и немецкой теннисистки Лауры Зигемунд (110) запланирован на 15 января.-0-
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии, сообщает...
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