По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает пресс-служба клуба.

Лухвич возглавил «Минск» в декабре 2017 года. Формально главным тренером являлся Владимир Курнев, так как у Лухвича не было лицензии категории PRO. Затем специалист получил категорию и официально стал главным тренером.

В прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось , что главный претендент на вакантную должность – 39-летний Андрей Разин, который работает в тренерском штабе команды.