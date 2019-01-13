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Лухвич покинул поста главного тренера «Минска»
14.01.2019 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает
Лухвич возглавил «Минск» в декабре 2017 года. Формально главным тренером являлся Владимир Курнев, так как у Лухвича не было лицензии категории PRO. Затем специалист получил категорию и официально стал главным тренером.
В прошлом сезоне
Ранее
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По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает пресс-служба клуба.
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