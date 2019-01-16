|
«Реал» впервые за 6 лет потерпел 10 поражений в сезоне
17.01.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадридцы потерпели 10-е поражение в текущем сезоне.
Последний раз подобное случалось с «Реалом» в сезоне-2012/13, когда он проиграл 11 матчей во всех турнирах.
После 19 туров королевский клуб занимает в таблице
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реал» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании уступил «Леганесу» (0:1, первая игра – 3:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)