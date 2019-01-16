«Реал» впервые за 6 лет потерпел 10 поражений в сезоне

в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании уступил (0:1, первая игра – 3:0).

Мадридцы потерпели 10-е поражение в текущем сезоне.

Последний раз подобное случалось с «Реалом» в сезоне-2012/13, когда он проиграл 11 матчей во всех турнирах.

После 19 туров королевский клуб занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков.