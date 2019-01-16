Жуковский о стройке стадиона в Заславле: «Разговоры идут на разных уровнях. Но для меня главное база. Добавится еще стадион – буду рад»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о подвижках в реализации планов по строительству инфраструктуры для команды – база, стадион.

– По ходу прошлых сезонов неоднократно говорилось о строительстве базы «Ислочи» в Большевике и стадиона в Заславле. На какой стадии эти проекты сейчас?

– В последнее время в клубе немного изменилась организация работы. Раньше я всегда ходил на различные переговоры к руководству района, но в последнее время перестал. Теперь переговоры ведут директор клуба Мельников и учредители. До меня доносятся только отрывочные сведения, которые не хочется ретранслировать. Одно знаю точно – клуб выкупил землю в Большевике, и сейчас там ведутся проектные работы. Надеюсь, в скором времени начнется строительство здания, стадиона и парочки искусственных полей. А если еще и мини-гостиницу удастся построить – будет отлично. А по Заславлю ничего не знаю. Разговоры идут на разных уровнях, но я в них не особо вникаю. Для меня главное база. Добавится еще стадион – буду рад. В Минском районе новый глава – Иван Иванович Крупко. Он всегда приглашает на встречи, интересуется делами команды и вообще хочет развивать спортивную инфраструктуру в районе, – сказал Жуковский в беседе с Андреем Масловским.

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