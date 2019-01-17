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Юрий Шакола: «Бюджет «Цмокаў» был таким же, как в прошлом году. В тренерском штабе говорили, что все хорошо»
18.01.2019 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Цмокі-Мінска» Юрий Шакола в интервью корреспонденту
– Начну с того, что бюджет команды был таким же, как в прошлом году. И если тогда удалось создать боеспособный коллектив, то мы вправе были рассчитывать, что в нынешнем сезоне будет как минимум не хуже. В межсезонье приняли все кадровые предложения тренерского штаба. С его стороны при подготовке звучали только оптимистические нотки: все хорошо, взяли именно тех, кто нужен.
Первый тревожный звонок прозвучал, когда очень бледно выглядели в Лиге чемпионов. Затем получили неудовлетворительный результат в Кубке ФИБА. Стали рассматривать вопросы ротации легионеров. Пошли на то, чтобы поменять людей, которые не влились в «Цмокi». Никто не снимает с себя ответственности – это наше общее дело. Но я знаю: мы сделали все необходимое, чтобы быть конкурентоспособными. Однако положительной динамики, к сожалению, не дождались.
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Юрий Шакола: «Бюджет «Цмокаў» был таким же, как в прошлом году. В тренерском штабе говорили, что все хорошо»
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